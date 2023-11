Ducati, Capirossi si schiera con Bastianini: “Il talento non si discute”

ROMA - Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'esplosione di Jorge Martin in MotoGP , che potrebbe laurearsi campione del mondo al termine di questa stagione guidando la Ducati Pramac , moto di un team non ufficiale. Un'impresa simile, qualora fosse compiuta, potrebbe regalargli un posto nel team ufficiale Ducati al fianco del suo rivale per il titolo Francesco Bagnaia . A farne le spese, però, sarebbe Enea Bastianini che, a causa di diversi infortuni, non è riuscito mai ad esprimere il suo potenziale quest'anno.

Capirossi: "Bastianini condizionato da infortuni"

"Mi dispiace per Bastianini. In questa stagione è partito subito con un infortunio ed è una cosa che ha sofferto molto. Stiamo però parlando di un pilota il cui talento non può essere messo in discussione in alcun modo. Nella passata stagione ha vinto delle gare e si è giocato la vittoria in molte altre, purtroppo quest'anno gli infortuni lo hanno estromesso dai giochi". Queste le dichiarazioni dell'ex campione del mondo Loris Capirossi, che durante un'intervista concessa a Radio Cusano Campus, ha voluto prendere le difese di Enea Bastianini.