Scambio Bastianini-Martin, Tardozzi: “Possiamo fare quello che vogliamo”

ROMA - In MotoGP la griglia in vista della prossima stagione è quasi definita, ma potrebbe esserci ancora qualche colpo di scena nelle prossime settimane. A tenere banco in casa Ducati, infatti, è il possibile scambio tra Enea Bastianini e Jorge Martin, che sta lottando per il titolo e nel 2024 potrebbe ritrovarsi come compagno di squadra del rivale Francesco Bagnaia. Al momento non c'è nulla di deciso, ma il team manager di Borgo Panigale, Davide Tardozzi, ha detto chiaramente che lo scenario resta apertissimo.