Bagnaia campione dopo la sprint di Valencia se...: le combinazioni

ROMA - Soltanto 21 punti in classifica dividono il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, dal suo sfidate per il titolo Jorge Martin. Le sorti di questa appassionante stagione verranno decise soltanto nell'ultimo appuntamento sul tracciato di Valencia e, visto l'importante margine, il favorito ora è sicuramente il piemontese della Ducati, al quale basterà fare un'oculata gestione per confermarsi sul tetto del mondo. Martin, dal suo canto, avrà invece bisogno di un mezzo miracolo per ribaltare le sorti del campionato.