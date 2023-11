MotoGP, Quartararo punge Martin: “Non può fare una gara del genere …”

ROMA - Dopo la gara disputata in Qatar, il Mondiale 2023 di MotoGP resta aperto, ma il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ora vanta un confortante vantaggio di 21 punti nei confronti di Jorge Martin . Lo spagnolo paga le difficoltà riscontrare nella gara di domenica scorsa che, con ogni probabilità, dovrebbero essere riconducibili alla gomma posteriore. Lo spagnolo, infatti, in un giorno si è trovato a passare dal successo nella sprint race ad un'anonima decima posizione nella gara classica.

Quartararo: "Martin non ha corso come sabato"

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, nel corso di un'intervista rilasciata agli spagnoli di motosan.es, ha commentato le difficoltà riscontrare da Jorge Martin nella gara del Gran Premio del Qatar 2023, che ha concluso soltanto in decima posizione: “Non ha corso come sabato e non so perché abbia sofferto. Non era lo stesso Jorge visto in altre occasioni, ha avuto un grande problema. Non può fare una gara del genere a ventiquattro ore di distanza dalla vittoria nella sprint race. In ogni caso non sono io a dover fare valutazioni“.