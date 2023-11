Ducati Pramac nella storia: primo team indipendente campione del mondo

ROMA - Il Gran Premio del Qatar 2023 è stato agrodolce per la Ducati Prema Pramac , che ha dovuto fare i conti con il decimo posto di Jorge Martin in gara . Un risultato che potrebbe costargli il titolo mondiale, dato che ora il campione in carica Francesco Bagnaia vanta un vantaggio di 21 punti sullo spagnolo. Il team Pramac , però, ha avuto anche la grande soddisfazione di diventare la prima squadra indipendente a conquistare il titolo grazie alle prestazioni di Jorge Martin e Johann Zarco .

Ducati Pramac campione del mondo

La Ducati Pramac, grazie ai 620 accumulati finora, si è assicurata matematicamente il titolo della classifica del team, diventando la prima squadra indipendente a compiere una tale impresa nella classe regina. Ovviamente i meriti di questo grande traguardo vanno attribuiti in buona parte ai due piloti Jorge Martin e Johann Zarco. Lo spagnolo è ancora in lotta anche per il titolo piloti dopo una stagione straordinaria, mentre il francese è reduce dalla sua prima vittoria in MotoGP dopo molti anni di tentativi.