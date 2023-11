Marquez e l’ultima gara con la Honda: “Si chiude un capitolo importante”

ROMA - Gli occhi del mondo sono tutti puntati sul duello per il titolo della MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin , ma nel Gran Premio di Valencia , ultimo appuntamento della stagione, ci saranno anche altri punti di interesse come l'addio di Marc Marquez alla Honda . L'otto volte campione del mondo è pronto a correre per l'ultima volta insieme al team che gli ha permesso di salire conquistare sei titoli nella classe regina. Un amore durato undici anni, ma che ora è giunto al capolinea.

Marquez: "Con Honda qualcosa di incredibile"

"Quella di Valencia non è una gara come le altre, perché si chiude un capitolo incredibile della mia carriera sportiva e della mia vita. Insieme al Repsol Honda Team abbiamo costruito una storia incredibile negli ultimi 11 anni, i momenti belli e quelli brutti mi hanno aiutato a diventare quello che sono e questo fine settimana servirà a celebrare quello che abbiamo fatto e a goderci il tempo trascorso insieme fino agli ultimi istanti. Vogliamo fare in modo che ogni giro sia importante“. Queste le dichiarazioni del pilota della Honda, Marc Marquez, in vista del Gran Premio di Valencia 2023 di MotoGP.