Bagnaia Mondiale, la gioia del campione: "Ho sempre sognato di vincere così"

VALENCIA - Francesco Bagnaia è un due volte campione del mondo di MotoGP . Il centauro della Ducati , dopo il trionfo dello scorso anno, è riuscito a ripetersi anche in questa stagione dopo un campionato davvero intenso, caratterizzato da una serrata lotta per il titolo con Jorge Martin . A risultare decisivo per l'assegnazione del Mondiale è stato l'ultimo appuntamento del Gran Premio di Valencia , che ha visto la prematura caduta dello spagnolo e la successiva vittoria del piemontese.

Bagnaia: "È un sogno"

Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ha celebrato la vittoria del suo secondo titolo consecutivo: “E’ un sogno, purtroppo ultimamente il sabato ci ha fatto penare un po’ troppo, ma poi la domenica in gara siamo andati meglio. È stata una stagione veramente bella. Barcellona ha influito un po’ troppo sui risultati successivi. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo la gara, è bellissimo. Martin out? Non l’ho visto, avevo paura per la pressione della gomma davanti così ho cercato di stare dietro a qualcuno. Alla fine è stata la scelta giusta. Meglio di così non potevo chiedere”.