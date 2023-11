MotoGP, Dorna ha deciso: il team Cryptodata RNF è fuori dal Mondiale

ROMA - La MotoGP, in vista della stagione 2024, si trova già a fare i conti con un nuovo importante cambiamento a livello di squadre. La Dorna, infatti, attraverso un comunicato l'esclusione del team Cryptodata RNF dal Mondiale della classe regina a causa di ripetute violazioni: "Il MotoGP Selection Committee ha deciso di non includere questo team per il Campionato 2024. Le ripetute infrazioni e il mancato rispetto dell'Accordo di Partecipazione che hanno un impatto sull'immagine pubblica della MotoGP hanno costretto a prendere questa decisione".