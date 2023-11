Ducati, Martin sulla scia di Marquez: “Sembriamo lo stesso pilota”

ROMA - Jorge Martin , dopo la caduta nel Gran Premio di Valencia che ha consegnato il titolo di MotoGP nelle mani di Francesco Bagnaia , si è subito rimboccato le maniche per i test svolti ieri sul tracciato spagnolo. Il centauro della Ducati Pramac ha raccolto delle informazioni interessanti in vista della prossima stagione, ma ha anche avuto modo di seguire da vicino il primo approccio di Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini. Lo spagnolo ha fatto registrare il quarto tempo e si è già candidato ad un ruolo da assoluto protagonista nel 2024.

Martin: "Marquez? Non vedevo l'ora"

Il pilota della Ducati Pramac, Jorge Martin, dopo i test svolti a Valencia, ha commentato la propria prestazione e quella di Marc Marquez nel corso di un'intervista rilasciata ad AS: "Non vedevo l'ora di vedere i dati di Marquez, il mio team dopo averli analizzati mi ha detto che sembriamo lo stesso pilota. Siamo simili nel modo in cui utilizziamo i freni e per come facciamo le traiettorie. Sicuramente sarà molto stimolante poter sfidare uno dei migliori pilota della storia, che ora è in sella alla Ducati".