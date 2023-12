MotoGP, Bagnaia incensa la Ducati: "Sono fiero del mio team"

ROMA - La MotoGP è già in vacanza da qualche giorno, ma in queste ultime settimane del 2023 è tempo di premiazioni al termine di una stagione davvero intensa. Uno dei piloti più premiati è ovviamente il due volte campione del mondo della classe regina, Francesco Bagnaia, che sabato sera ha presenziato ai FIM Liverpool Awards 2023. In occasione di questo evento il pilota della Ducati ha avuto modo di elogiare nuovamente la propria squadra per il lavoro svolto durante tutto l'anno.