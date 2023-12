Valentino Rossi fonte d’ispirazione per Pol Espargaro: “È ammirevole”

ROMA - Valentino Rossi è una leggenda del motorsport, avendo conquistato nove titoli mondiali di motociclismo e continuando a gareggiare anche oggi sulle quattro ruote. L'ex pilota della Yamaha è visto come un modello da seguire per tutti coloro che si affacciano al Motomondiale, nella speranza di ripercorrere le sue gesta in pista. Tra i principali ammiratori di Rossi c'è anche Pol Espargaro che, in una speciale classifica, lo ha messo sullo stesso livello di un altro pluricampione mondiale come Marc Marquez.