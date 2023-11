Valentino Rossi torna in pista, correrà la 12 Ore del Golfo di Yas Marina

ROMA - E' tutto pronto per l'atteso ritorno in pista di Valentino Rossi che, dopo qualche settimana di pausa, prenderà parte alla 12 Ore del Golfo 2023. Il nove volte campione del mondo di motociclismo sarà uno dei grandi protagonisti dell'ultima tappa della stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge a bordo della BMW M4 #46, con Yelloly e Vanthoor. Quest'ultimo, tra l'altro è ancora in corsa per il titolo insieme ad Eng e Van Der Linde. Rossi avrebbe dovuto partecipare nel 2021 alla competizione di Yas Marina, ma poi contrasse il Covid-19 e fu costretto a rinunciare.