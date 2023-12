MotoGP, Marquez e l’amore per la Honda: “Spero di tornare come pilota”

ROMA - Il più grande trasferimento degli ultimi anni in MotoGP si è concretizzato qualche mese fa, con Marc Marquez che ha salutato la Honda per passare alla Ducati del Team Gresini . Alla base della di un rapporto idilliaco durato ben undici anni c'è la scarsa performance che la moto giapponese ha avuto in questa ultima stagione, che ha spinto lo spagnolo a cambiare aria nella speranza di tornare a lottare per il titolo Mondiale. Nonostante questo, però, Marquez coltiva già il sogno di ritornare in futuro a guidare la moto nipponica, a cui è legato da un vincolo di grande affetto per quanto fatto negli anni passati.

Marquez: "Honda sempre nel mio cuore"

L'otto volte campione del mondo di motociclismo, Marc Marquez, in occasione del Thanks Day organizzato dalla Honda, ha confessato il suo profondo amore per il team giapponese che ha appena lasciato: "La Honda avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Mi auguro di poter tornare qui un giorno come pilota Honda. Questa edizione degli Honda Thanks Day è molto speciale per me, perché io e Honda prenderemo strade diverse nel 2024. Non sappiamo se le nostre strade si incroceranno di nuovo, ma spero che questo non sia il mio ultimo Thanks Day".