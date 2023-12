Lorenzo e il passato in Ducati: "Sapevo che sarebbe diventata la migliore"

ROMA - La Ducati nelle ultime due stagioni si è confermata la moto migliore vincendo il Mondiale piloti con Francesco Bagnaia e quello costruttori. Nessuno è stato in grado di impensierire la squadra di Borgo Panigale, che ha avuto modo di staccare in maniera netta nelle gerarchie le case giapponesi Yamaha e Honda. Queste prestazioni della Ducati erano state già previste da un grande ex come Jorge Lorenzo, che decise di sposare il progetto del team italiano proprio perché credeva fortemente in una crescita.