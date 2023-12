Ducati, Martin e il rimpianto Indonesia: “Fa ancora male”

ROMA - Dopo una serrata lotta per il titolo, la MotoGP alla fine ha incoronato Francesco Bagnaia come un due volte campione del mondo della classe regina. Niente da fare, invece, per Jorge Martin che ora deve leccarsi le ferite e mandare giù questa delusione, trasformando la rabbia in energia positiva da investire nella prossima stagione. Nella testa del pilota della Ducati Pramac, però, restano dei rimpianti relative ad alcune delle ultime gare dell'anno, in particolar modo di quella in Indonesia, dove per lui arrivò una caduta mentre era in nettamente in teste, mentre Bagnaia portò a casa il successo.