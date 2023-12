"Chi arriva ultimo è un fr..." in diretta tv: Martin, bufera in MotoGP!

ROMA - Il vice campione del mondo di MotoGP, Jorge Martin, finisce nella bufera per un commento omofobo pronunciato nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva spagnola 'El Hormiguero'. Il centauro della Ducati Pramac, parlando della competitività tra i piloti, ha esclamato in diretta tv: "Con gli altri non intendo essere loro amico, sono miei rivali. Non è la stessa cosa promuovere Aleix come lo è con gli altri, andrò fino in fondo. Con tutto il dovuto rispetto, ma in MotoGP chi arriva ultimo è f***o".