MotoGP, Quartararo e il futuro: “Vorrei restare in Yamaha, ma…”

ROMA - La stagione di Fabio Quartararo in MotoGP è stata ben al di sotto delle aspettative, soprattutto perché il francese partiva da vice campione del mondo alle spalle di Francesco Bagnaia. Il pilota della Yamaha non è mai riuscito ad incidere a causa dello scarso feeling con la sua moto, che non gli ha permesso di giocarsela con i migliori. Soltanto nelle ultime gare della stagione per Quartararo sono arrivati dei buoni risultati, dato che è riuscito a salire più volte sul podio lanciando dei segnali incoraggianti per il futuro.

Quartararo: "Yamaha mi ha fatto arrivare in MotoGP"

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, nel corso di una recente intervista rilasciata ad Autosport, ha parlato del suo possibile futuro in sella alla moto del team giapponese: “La Yamaha mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGP e mi farebbe piacere continuare la mia avventura con questa squadra per centrare altre vittorie. C'è poco tempo per sviluppare un progetto vincente e se non dovesse arrivare potrebbe prendere in considerazioni l'opzione di cambiare squadra nel 2025. Ora però mi sembra che la Yamaha stia spingendo forte".