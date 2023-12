Ducati, Martin e la frecciata a Bastianini: "Così avrei vinto anche io"

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP è stata caratterizzata da un accesissimo duello tra il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia e Jorge Martin , che nell'ultimo appuntamento di Valencia ha dovuto alzare bandiera bianca dopo una caduta nei primi giri. Lo spagnolo non ha ancora digerito questa delusione e non ha gradito il suo mancato passaggio nel team ufficiale, che invece ha deciso di confermare Enea Bastianini , reduce da un'annata estremamente complicata a causa di diversi infortuni.

Martin: "Bastianini ha vinto solo una gara"

Il pilota della Ducati Pramac, Jorge Martin, nel corso di un'intervista concessa ad AS, è tornato a parlare del suo mancato approdo nel team ufficiale della squadra italiana: "Volevo fortemente il team factory e ho fatto pressioni al mio manager affinché ricevessi questa opportunità. Non avrebbe cambiato nulla vincere il Mondiale, non potevo dimostrare di più. Capisco che Bastianini abbia avuto degli infortuni, ma ha vinto soltanto una gara in questa stagione e per di più con una pressione a 1.2. In questo modo avrei vinto anche io..."