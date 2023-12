Martin, il secondo posto mondiale ancora indigesto: se la prende con Vinales

ROMA - E' passato quasi un mese da quando Francesco Bagnaia è diventato un due volte campione del mondo di MotoGP, ma il rammarico e la delusione del suo rivale numero uno Jorge Martin non accennano a placarsi . Lo spagnolo, infatti, ha spesso recriminato per quanto accaduto nell'ultima gara di Valencia, in cui è caduto nei primi giri dovendo dire addio ai suoi sogni di gloria. Tra le cose che Martin non ha mandato giù c'è anche un duello di troppo con il connazionale Maverick Vinales che, secondo dei presunti patti iniziale, non avrebbe dovuto esserci.

Martin: "Sono rimasto stupito"

“Sono rimasto stupito dal duello che ho avuto con Vinales prima della mia caduta a Valencia. E' stato strano perché la mattina era stato l'unico a dirmi di stare tranquillo e che mi avrebbe aiutato in ottica lotta per il titolo. Alla fine è stato l'unico ad infastidirmi. Non voglio entrare nel merito, ma io non avrei dato fastidio ad un pilota in lotta per il titolo del mondo" Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati Pramac, Jorge Martin, rilasciate nel corso di una lunga intervista concessa ad AS.