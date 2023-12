Ducati, Dall'Igna spegne la polemica Martin: "Non si perde per una gomma"

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP ha consacrato Francesco Bagnaia come un due volte campione del mondo della classe regina, ma il suo principale avversario Jorge Martin ha avuto qualcosa da ridire in merito all'andamento delle ultime gare. In particolar modo allo spagnolo non è andato giù il problema avuto con la gomma posteriore durante il Gran Premio del Qatar. Per via di quel problema Martin ha chiuso la gara al decimo posto e, di conseguenza, ha praticamente detto addio ai sogni di gloria.