Superbike, Rea esalta la Ducati: “Ha fatto un lavoro fenomenale”

ROMA - Jonathan Rea è reduce da alcune stagioni un po' complicata in Superbike, poiché non è riuscito mai ad essere veramente in lotta per il titolo. Dopo aver perso il duello con Toprak Razgatlioglu nel 2021, infatti, il britannico ha riscontrato numerose difficoltà con la sua Kawasaki, soprattutto nel confronto con la Ducati. Una serie di motivazioni hanno portato Rea a lasciare la squadra giapponese, per passare alla Yamaha nella speranza di rilanciare le proprie ambizioni in ottica titolata.