MotoGP, Morbidelli si prepara al 2024: “Ecco ciò di cui avevo bisogno”

ROMA - Una delle delusioni della stagione di MotoGP recentemente conclusa è stata sicuramente la Yamaha, passata dalla lotta per il titolo con Fabio Quartararo alla battaglia per entrare almeno in top ten. Il francese è riuscito a salvare il salvabile conquistando qualche gradino del podio nella parte finale del campionato, ma il suo compagno di squadra Franco Morbidelli ha fatto molta più fatica e, per questo motivo, ha deciso di separarsi dal team giapponese, passando alla Ducati del Team Pramac.