Ducati, senti Marquez: “Io come Verstappen, ecco perché”

ROMA - In MotoGP c'è grande attesa per vedere Marc Marquez all'opera con la Ducati del Team Gresini a partire dalla prossima stagione. Un connubio che molti indicano come vincente, quindi lo spagnolo potrebbe davvero tornare a lottare per il titolo e sfidare l'attuale campione Francesco Bagnaia . Negli ultimi anni l'otto volte campione del mondo ha avuto molti problemi, ma ora ha intenzione di tornare al vertice perché lui stesso si è definito un killer a livello sportivo, paragonandosi al tre volte iridato di Formula 1 Max Verstappen .

Marquez: "Conta solo vincere"

"Mi piace molto Max Verstappen, noi abbiamo lo stesso atteggiamento. L'unica cosa che conta è vincere, questa è la nostra priorità e per raggiungere determinati obiettivi e risultati devi essere un killer. Il nostro unico pensiero è quello di portare a casa la vittoria e non importa come questo avvenga o come ci si arrivi". Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati del Team Gresini, Marc Marquez, rilasciate nel corso di un'intervista concessa a racingnews365.com in merito al paragone con Max Verstappen.