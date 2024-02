Bagnaia spinge la nuova Ducati: "Ancora tanti margini di crescita"

SEPANG (MALESIA) - Primo giorno di test a Sepang , Malesia. Pecco Bagnaia , chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, traccia un bilancio della nuovo moto, la Desmosedici GP24 : "Esser davanti ai test conta poco e niente, fino almeno all'ultimo giorno. Il primo giorno ci siamo concentrati a lavorare tanto sulla moto nuova, fare comparative con la vecchia e alla fine siamo riusciti a smarcarla. Quindi sono contento, abbiamo fatto dei passi in avanti anche con il feeling davanti con una forcella diversa, nuova. Quindi tutto bene. Abbiamo girato molto anche per capire con le gomme usate e il pieno di benzina come funziona il tutto e sono molto soddisfatto".

"Un po' di margine di crescita c'è - continua -, non so se finiremo il lavoro qui (a Sepang ndr), ma comunque abbiamo anche in Qatar. Sicuramente abbiamo notato cose molto positive, come anche cose che sono peggio rispetto alla moto vecchia. Però, tutto sommato, i passi in avanti fatti oggi sono molto positivi, soprattutto con le gomme usate. Sono contento, vediamo. Domani ci concentreremo a provare questa carena nuova e vediamo se riusciamo a fare un ulteriore step in avanti, ma secondo me sì".

Dall’Igna: “Bagnaia la priorità Ducati. Poi riapriremo ai giovani”