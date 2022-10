Motomondiale, sette giorni a Valencia: quattro piloti per due titoli

ROMA - Manca una settimana, appena sette giorni, alla fine di una stagione motociclistica piena di emozioni. Nonostante resti da disputare una sola gara, il Gp di Valencia, i titoli mondiali da assegnare sono ancora due. Il più prestigioso, quello di MotoGp , vedrà sfidarsi per l'ultima volta in questo 2022 Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. L'altro, quello di Moto2, metterà di fronte invece Augusto Fernandez e Ai Ogura, protagonisti di sorpassi e contro-sorpassi fino ad arrivare all'ultima gara della stagione con tutto ancora da decidere.

In quattro per due titoli

Saranno dunque due i piloti ad esultare sul Circuit Ricardo Tormo ed altrettanti ad essere consolati per aver visto sfumare il titolo proprio all'ultimo. Situazione abbastanza delineata nella classe regina, dove Bagnaia ha ben 23 punti di vantaggio sul rivale ed ha bisogno di un 14° posto (o che Quartararo non vinca la gara) per festeggiare. In Moto2, invece, la situazione è più incerta dato che Fernandez e Ogura sono separati da 9.5 lunghezze, con lo spagnolo che sarà artefice del suo destino. A prescindere da come andrà, si prospetta una domenica indimenticabile per gli appassionati del mondo dei motori.