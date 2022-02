MotoGp, Ciabatti sull'abbassatore: "Innovazione nei limiti del regolamento"

ROMA - "Secondo Albesiano il nostro abbassatore è un po’ al limite, ma mi sembra sia successo lo stesso anche con le ali e il cucchiaio. Voglio ribadire che Ducati innova rispettando le regole e credo non sia necessario aggiungere altro". Si è espresso così ai microfoni di "Sky Sport" il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, che risponde alle critiche mosse dal direttore tecnico dell'Aprilia, Romano Albesiano. Quest'ultimo aveva infatti messo in discussione la regolarità dell'abbassatore anteriore della scuderia di Borgo Panigale, messo in mostra sulle Desmosedici nei test ufficiali di Mandalika.