MotoGp, diretta tv Gp Qatar: orari, canale e dove vederlo

ROMA - Comincia il mese di marzo e la MotoGp si prepara al suo debutto stagionale con il Gran Premio del Qatar . Al via la nuova stagione del Motomondiale, la prima dopo 26 anni senza Valentino Rossi in griglia di partenza. Il Dottore, infatti, si è ritirato al termine del 2021 e ora comincerà una nuova avventura nel GT World Challenge Europe. Fabio Quartararo difende il titolo conquistato nell'ultimo campionato. Si comincia venerdì 4 marzo con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle ore 11:40 e alle 16. Sabato si parte alle 11:15 con la terza sessione di prove libere. Alle 15:20 al via le FP4, a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 6 marzo il warm-up aprirà la giornata alle 11:40, mentre alle 16 semaforo verde per la gara.

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su DAZN e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8, mentre su tuttosport.com sarà possibile seguire in diretta qualifiche e gara.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 4 marzo

11:40 – Prove libere 1

16:00 – Prove libere 2

Sabato 5 marzo

11:15 – Prove libere 3

15:20 – Prove libere 4

16:00 - Qualifiche

Domenica 6 marzo

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara