MotoGp, GP Indonesia: successo di Oliveira, Morbidelli miglior italiano

ROMA – Miguel Oliveira vince il Gran Premio dell’Indonesia, secondo appuntamento stagionale di MotoGp. Sul tracciato di Mandalika, il pilota lusitano in sella alla Ktm conquista una gara dominata in lungo e in largo, dove nessuno dei suoi avversari è riuscito a dargli filo da torcere. A tinte francesi il resto del podio con Fabio Quartararo (Yamaha) e Johann Zarco (Pramac), mentre completano la Top 5 Jack Miller ed Alex Rins. Il miglior azzurro è Franco Morbidelli, che conclude al settimo posto: a punti anche Bastianini, Marini e Bagnaia, quest'ultimo delusione di giornata. Rispetto allo zero in Qatar, oggi almeno Pecco riesce a portare a termine la gara; tuttavia non può essere soddisfatto del suo 15° posto, anche in virtù dei tempi del suo compagno di squadra Miller. Out Dovizioso e Martin (secondo zero della stagione).