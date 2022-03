MotoGp, Gp Indonesia: la classifica piloti aggiornata

ROMA - Enea Bastianini, per la seconda settimana di fila, è in testa alla classifica piloti. Situazione diversa ma non completamente stravolta dopo il Gran Premio dell’Indonesia, in cui a sorpresa si è imposto Miguel Oliveira. Bastianini, reduce dal successo in Qatar, ha però blindato il primo posto grazie ad una discreta undicesima posizione sul circuito di Mandalika. Secondo Brad Binder, seguito da Quartararo e Oliveira. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, Morbidelli è decimo (14 punti), mentre Marini è quindicesimo (5). Primo punto della stagione per Pecco Bagnaia, chiamato però ad invertire il trend.