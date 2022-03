MotoGP Indonesia, Oliveira: "Vittoria emozionante"

ROMA - Il GP dell’Indonesia, secondo appuntamento stagionale di MotoGp, ha visto trionfare Miguel Oliveira. Il pilota portoghese, che guida una KTM, è stato protagonista di una gara fantastica, in cui si è messo davanti a tutti fin dai primi giri ed ha tagliato il traguardo in solitaria, trionfando con una certa facilità. “Gli ultimi mesi sono stati difficili per me, perciò tornare in questo modo, con una vittoria, è davvero emozionante. Non vedo l’ora di consegnare il trofeo di Mandalika a mia figlia, gliel’avevo promesso”. ha svelato Oliveira.