MotoGp, Quartararo sul futuro: "Honda? Bisogna pensare bene"

TERMAS DE RIO HONDO - Fabio Quartararo non si nasconde dopo il Gran Premio d'Argentina, valevole per la terza tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il campione 2021 da diverso tempo ha aperto a un futuro lontano dalla Yamaha, e anche dopo la gara di Termas de Rio Hondo, conclusa in ottava posizione, non nega di poter considerare offerte di altri team. "Interessamento della Honda? È un qualcosa cui pensare, bisogna farlo bene e prendere il tempo necessario- ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Oggi è stato complicato, difficile capire perché abbiamo un passo incredibile al mattino e di pomeriggio facciamo fatica così. Non so cosa dobbiamo fare ma manca davvero molto grip sulla moto".