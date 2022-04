MotoGp, pole Martin a Austin: "Non pensavo di farcela, ma non siamo favoriti"

AUSTIN - Jorge Martin conquista la pole position e scatterà davanti a tutti nel Gp delle Americhe. Capolavoro dello spagnolo, che dopo aver superato il Q1 firma il record in qualifica e mette la sua Ducati Pramac davanti a tutti. “Non mi aspettavo di conquistare la pole position. In mattinata non mi sentivo di spingere, ma quando abbiamo messo tutto sul tavolo, cambiando la moto, è andato tutto bene. Non siamo i favoriti per vincere, ma diamo tutto e vediamo dove arriviamo". Questo il commento a caldo dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport.