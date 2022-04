MotoGp, Gp Americhe. Bastianini: "Ho spinto come un dannato"

Bastianini festeggia

Enea ha poi aggiunto: “E’ stata una giornata strepitosa ed anche i tifosi americani sono stati fantastici. Adesso andrò a mangiare un hamburger”. E' tempo di festeggiare dunque per la Bestia, che grazie a questo successo si garantisce la certezza di tornare al comando della classifica piloti. Adesso arriva la parte difficile, ovvero confermarsi, ma per il momento Bastianini si gode la vittoria in attesa dei prossimi appuntamenti. A prescindere da come proseguirà la stagione, va reso merito al pilota italiano, capace di conquistare ben due vittorie nelle prime quattro gare stagionali.