MotoGp, Rins secondo a Austin: "Questo podio è per chi soffre"

AUSTIN – Secondo posto nel Gp delle Americhe per Alex Rins, capace di portare la sua Suzuki sul podio ma anche ad un passo dalla vetta della classifica piloti. Solo Enea Bastianini , vincitore sul tracciato di Austin, precede infatti lo spagnolo, protagonista di un ottimo inizio di stagione. "Questo podio è per tutte le persone che soffrono, sia in Ucraina che per il Covid - ha dichiarato Rins, che ha poi analizzato la gara - Nel primo settore ero davvero veloce e ho recuperato un po’ di accelerazione. Mi sento davvero bene, ho lottato con Miller ed è andata alla grande. Sono molto contento”.

Il commento di Miller

Alle spalle di Rins ha chiuso Jack Miller, per lunghi tratti della gara al comando ma superato proprio nel finale e costretto ad accontentarsi del terzo posto. Poco male per l’australiano, che non ha grandi rimpianti: “Nel complesso credo di aver fatto una buona gara. Quando Enea mi ha sorpassato in staccata, io ho provato a riavvicinarmi, guidando come mi sentivo. Tuttavia non potevo fare più di così, ho poco da rimproverarmi. E’ bellissimo ritrovarsi qui, ringrazio i fan per il supporto”. Queste le parole di Miller, piuttosto soddisfatto di questo weekend a Austin.