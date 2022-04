MotoGp, Gp Portogallo: Quartararo comanda il warm-up, dodicesimo Bagnaia

PORTIMAO - E' di Fabio Quartararo il miglior tempo nel warm-up al Gran Premio del Portogallo, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese della Yamaha firma il crono di 1:40.278 e sulla pista asciutta di Portimao precede la Ducati di Jack Miller (+0.058). Terzo tempo per la Honda di Marc Marquez (+0.308), davanti ad Aleix Espargaro ed al fratello Alex Marquez, che completano la Top 5. Il miglior italiano, nonché l'unico in Top 10, è Andrea Dovizioso, che mette la sua Yamaha al nono posto. In Top 10 anche il poleman Johann Zarco (Ducati), decimo.