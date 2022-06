MotoGp, Gp Catalogna. Bagnaia: "Abbiamo fatto passi in avanti per tutto il weekend"

Lo stato d'animo di Pecco

"A nessuno di noi tre davanti è riuscito il giro perfetto per via del poco grip, ma più di così non potevo fare. Nel complesso sono contento, siamo trasformando Barcellona in una pista amica - ha proseguito Pecco, che poi ha parlato del poleman Aleix Espargaro - Difficile capire quanto siamo distanti, ma nel passo gara non è molto più veloce di me. Noi e la Aprilia, tuttavia, stiamo svolgendo dei lavori differenti". Infine, Bagnaia ha parlato della strategia gomme in vista della gara: "Non abbiamo ancora deciso tra dura e media, ma la scelta sarà fondamentale. Grazie alle FP4 siamo più vicini ad Aleix, vedremo se domani riusciremo ancora a lottare".