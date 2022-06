MotoGp, Di Giannantonio quinto a Barcellona: "Che figata essere così veloci"

MONTMELO - Partirà dalla quinta posizione Fabio Di Giannantonio, protagonista nelle qualifiche del Gp di Catalogna . Sul tracciato del Montmelò, che ospita il nono appuntamento in stagione di MotoGp, il pilota italiano si è assicurato la seconda fila, mettendo la sua Ducati del team Gresini tra le moto di Zarco e Martin. Imprendibili i primi tre, ovvero il poleman Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, ma l'azzurro è comunque riuscito a far segnare il quinto tempo, alle spalle di Zarco ma davanti a Martin. Ai microfoni di Sky Sport, ha dunque condiviso le sue sensazioni.

Il commento di Fabio

"Al Mugello si è trattato di un exploit, mentre la quinta posizione quest'oggi forse vale persino di più. Questo risultato dimostra che stiamo crescendo, per questo ho esultato di più. Sulla moto mi diverto e stiamo lavorando molto bene. Che figata essere così veloci" ha dichiarato Di Giannantonio, che poi svelato qual è stata la gara fondamentale quest'anno: "La molla è scattata a Jerez. Lì abbiamo fatto tante modifiche alla moto ed ho cominciato a costruire il mio stile di guida. Da lì in avanti sono sempre migliorato". Fabio ora non vuole mettersi limiti e sogna in grande, a partire dalla gara di domani, in cui proverà a partire forte e magari ambire proprio al podio.