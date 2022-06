MotoGp: Miller al comando delle libere 1 ad Assen, Bagnaia undicesimo

ASSEN - E' di Jack Miller il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio d'Olanda, valevole per l'undicesima tappa del Mondaile 2022 di MotoGp. L'australiano della Ducati firma il crono di 1:42.589 sul bagnato di Assen, precedendo la Suzuki di Joan Mir e la Honda di Pol Espargaro. Quarta posizione per Alex Marquez, davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro e alla KTM di Miguel Oliveira. Alle 14:10 le libere 2, con il meteo che potrebbe non migliorare troppo rispetto a stamattina.