MotoGp, Quartararo: "Sul bagnato faccio fatica a trovare feeling"

ROMA - La prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Olanda in MotoGp ha visto un Fabio Quartararo in difficoltà sotto la pioggia . Diciassettesimo tempo, salvo poi andare meglio nelle libere 2 con la pista di Assen che andava verso l'asciutto, ma non è soddisfatto: "Sul bagnato - ha detto il pilota Yamaha ai microfoni di "Sky Sport" - potevo fare meglio. Come pilota ci metto troppo tempo per trovare confidenza con nuove condizioni . Nelle prove libere 2 l'asfalto si stava asciugando e abbiamo chiuso un bel crono. Bagnaia è forte. In Germania ha avuto un imprevisto, ma non è che fa due gare difficili e poi non è più forte ".

Le parole di Espargaro

Prestazioni positive in entrambe le sessioni invece per Aleix Espargaro su Aprilia che ha detto: "Sicuramente essere incisivo sul bagnato è importante perché quest'anno abbiamo faticato. Nella seconda parte del campionato ci sono piste dove più piovere quindi si deve essere competitivi in queste condizioni. Quartararo sta andando forte e se non lo fermiamo subito il campionato finirà tra poche gare". Quartararo continua però a mettere punti fra lui e gli avversari ed Espargaro non sembra soffrirne: "Per me essere nella lotta del titolo è importante. Mi dà fiducia, sono rilassato e sicuro che arriveranno piste dove possiamo essere forti. Dobbiamo provare a perdere meno punti sui tracciati a noi non favorevoli. L'Aprilia è superiore della Yamaha per quanto riguarda il motore e questo conterà in alcune tappe"