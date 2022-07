MotoGp, Alex Marquez: "Vi spiego perché ho scelto Gresini"

ROMA - La MotoGp 2022 della Honda stenta a decollare . L'impressione è che la casa giapponese, finora a podio solo nella gara del Qatar con Pol Espargaro , soffra particolarmente dell'assenza Marc Marquez , ancora per guai fisici. Al programma “El Larguero de la Cadena SER” ha invece parlato il fratello del "Cabroncito", Alex Marquez, pilota Honda LCR ma da poco promesso sposo della Gresini per il 2023: "Quando la proverò la loro moto a novembre potrò farmi un’idea dei suoi punti di forza e di debolezza. È un team che ha vinto molto. Hanno molta esperienza e tradizione ed è qualcosa che mi ha aiutato a fare questo passo ".

Le parole di Marquez

La riconferma che quello della Honda è di fatto un problema non isolato, ma sistemico, si trova nelle parole di Marquez, che aggiunge: "Tutta la Honda sta soffrendo. Non è facile". Lo spagnolo di Cervera prova a spiegarsi come questo sia possivile e giunge a questa conclusione: "Honda ha puntato su una nuova moto, in Qatar ho iniziato ad avere problemi. Quando hanno portato nuove componenti e idee, queste non hanno funzionato. Ecco perché non ci siamo evoluti".