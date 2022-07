MotoGp, incidente Bagnaia: cosa può rischiare ora il pilota Ducati

ROMA - La legge è uguale per tutti. Anche per Pecco Bagnaia che ora rischia di pagare un prezzo molto caro per l'incidente a Ibiza, causato dall'eccessivo tasso alcolemico presente nel sangue del pilota Ducati. Il limite per passare l'alcool test in Spagna è 0,25, mentre l'italiano guidava con un indice oltre tre volte il consentito (0.87). La legge in Spagna è molto chiara a riguardo: oltre i 0,60 mg/l si va sul penale con una reclusione tra i tre e i sei mesi (traducibili in lavori socialmente utili), una sanzione pecuniaria, oltre al ritiro della patente di guida per un periodo compreso tra uno e quattro anni.