MotoGp, Miller: "Giro molto pulito, guidare a Silverstone è divertente"

SILVERSTONE – Terzo posto al termine delle qualifiche sul tracciato di Silverstone per Jack Miller, che scatterà in prima fila nel Gp di Gran Bretagna , dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota australiano, preceduto solamente Johann Zarco (in pole) e Maverick Vinales (secondo), può comunque essere più che soddisfatto e nella gara di domani proverà a giocarsi le sue carte in sella alla Ducati. “Il giro che ho fatto è stato molto pulito, non credo che avrei potuto essere più veloce” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

L'obiettivo di Miller

Miller ha poi proseguito la sua analisi, spiegando anche le sensazioni che provoca lo sfrecciare su un tracciato come quello britannico: “Guidare su una pista vecchia scuola come Silverstone è sempre divertente, specie se c’è bel tempo come oggi. Sessione dopo sessione mi sono sentito sempre meglio e stiamo spingendo a più non posso. Sono migliorato, tuttavia mi manca ancora qualcosa per raggiungere Zarco”. Infine, in vista della gara di domani, Jack ha detto: “Proveremo a spezzare la maledizione Silverstone per la Ducati”.