MotoGp, gara Gp Austria: orario e dove vederla in tv

SPIELBERG - Scatta la gara del Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa stagionale della MotoGp. Si comincia alle ore 9:40 con il warm-up, mentre il semaforo verde per la gara che assegnerà il Gp scatterà alle ore 14:00, con Enea Bastianini al via dalla pole position. L'intero programma della domenica del Red Bull Ring verrà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8.