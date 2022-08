MotoGp, Puig: "L'addio di Espargaro è una questione di età"

ROMA - Pol Espargaro torna in KTM e la Honda sta per annunciare Joan Mir. La coppia di piloti MotoGp per il 2023 dell'HRC prende forma. E Alberto Puig, team manager, spiega, in un'intervista a "DAZN" i motivi di questa separazione con il pilota di Granollers: "Pol ha sempre voluto rinnovare. Quest’anno gli abbiamo detto che avremmo preso più tempo per decidere. Honda sta prestando molta attenzione a trovare piloti più giovani, perché vuole sviluppare la moto e cercare un pilota che possa stare più tempo in squadra, non un pilota che è già sula soglia dei 30".