MotoGp, Bastianini: "Questa vittoria è un sogno per me"

ALCANIZ - Enea Bastianini ha parlato dopo la vittoria nel Gran Premio di Aragon , valevole per la quindicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota riminese ha ottenuto il successo dopo aver superato all'ultimo giro il futuro compagno di squadra in Ducati , Pecco Bagnaia . "La gara è stata molto bella, in partenza ho toccato Espargaro e recuperare la posizione è stato difficile - ha detto -. Ho commesso degli errori durante la gara, ma ho ripreso Bagnaia e sono riuscito a vincere questa gara. E’ un sogno per me, ora cominceremo a pensare al Giappone ".

Il commento di Bastianini

Bastianini è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "In realtà è stato tutto molto complicato, perché anche qua Pecco era molto veloce e non faceva errori, mentre invece io ero un po’ al limite in certi punti. Sono andato abbastanza deciso e ho vinto. Oggi ero forte in ingresso curva, e riuscivo a fare perno sull’anteriore per girare quindi quando ho questa fiducia riesco ad esser veloce. direi che dopo la pausa estiva sono riuscito a trovare fiducia nella moto al 100%. ora devo cercarla di non perderla da qui a fine stagione. A Misano credo di non esser stato perfetto, fatto sta che ci sono rimasto male per qualche giorno e quando rivedevo la gara mi veniva il nervoso. Sono quei pochi millesimi che possono fare la differenza e vincere ha sempre un altro sapore".