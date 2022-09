MotoGp, Marquez come Capirossi: a Motegi per la terza vittoria di fila

Lo spagnolo vuole centrare anche la quarta vittoria in totale, che finora non è mai arrivata per nessun pilota

ROMA - Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, la MotoGp torna a fare rotta verso il Gran Premio del Giappone. Motegi è una pista dove è difficile imporsi e in pochi sono stati capaci di farlo con continuità. Tra questi c'è Loris Capirossi, autore su Ducati addirittura di tre trionfi consecutivi sulla pista del prossimo Gran Premio tra il 2005 e il 2007: nessuno ha fatto meglio del tre volte campione del mondo. Tuttavia, Marc Marquez, vittorioso nel 2018 e nel 2019 potrebbe eguagliare questo primato, anche se la sua tenuta in gara rappresenta ancora un'incognita. L'otto volte campione del mondo con una vittoria diventerebbe inoltre il pilota con più vittorie a Motegi, visto che è fermo a quota tre assieme a Capirossi, Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015) e Jorge Lorenzo (2009, 2013, 2014). Duello Bagnaia-Quartararo Dal 1963, anno d'esordio della pista nel Motomondiale, al 2003 il Gran premio del Giappone si è quasi sempre svolto a Suzuka, per poi trasferirsi a Motegi. La pista è lunga 4,8 chilometri e conta sei curve a sinistra e otto a destra, oltre a presentare un grande rettilineo tra curva 10 e curva 11 che potrebbe favorire le Ducati. Casey Stoner (2010) e Andrea Dovizioso (2017) sono stati gli ultimi ducatisti a vincere in Giappone, con Francesco Bagnaia che potrebbe interrompere questo digiuno provando a battere Fabio Quartararo, secondo nell'ultima gara disputata a Motegi. Da non perdere Marquez: Motegi Gp impegnativo Motegi, Nakagami ci prova Tutte le news di Moto Gp

