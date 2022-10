Gp Thailandia, Bagnaia: "Ho dato tutto, ringrazio la squadra"

BURIRAM - Mondiale riaperto e sorriso stampato in faccia per Pecco Bagnaia, terzo classificato del Gran Premio di Thailandia , quartultima prova del Mondiale di MotoGp . Il pilota della Ducati ha infatti centrato il podio, seppur il gradino più basso, ed ha ottenuto punti estremamente preziosi in ottica classifica generale. Complice una gara disastrosa di Quartararo, Pecco si è portato a soli due punti di ritardo dal francese. "Sono molto felice del risultato. Non ero mai riuscito a fare così bene con la pioggia" ha commentato a caldo il numero 63.

Il pensiero di Pecco

Pecco ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Fin dall’inizio ho cercato di stare più vicino possibile a chiunque avessi davanti. Sapevo che il mio potenziale sul bagnato fosse questo e ringrazio la squadra per essermi venuta dietro nelle richieste. In tutto il weekend abbiamo tirato fuori un potenziale altissimo”. Bagnaia ha poi aggiunto: "Ho dato tutto quello che avevo. Dopo la qualifica ho sentito po’ tensione, ma le persone che mi vogliono bene mi han dato una grande mano. Ero concentrato al 100% sulla gara, sapevo che sarebbe stata una situazione diversa rispetto al Giappone con la pioggia”. Infine, sull'influenza del rivale Quartararo: “Avevo chiesto di non aver segnalazioni sulla sua gara, in modo da concentrarmi solo sulla guida. D’ora in poi magari le riceverò visto che siamo a due punti, ma fino ad oggi non ho voluto nessuna informazione”.