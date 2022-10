MotoGp, Miller svela un retroscena su Bagnaia: "Ecco cosa gli ho detto prima della gara"

BURIRAM – Secondo podio consecutivo per Jack Miller, che dopo la vittoria in Giappone chiude al secondo posto nel Gran Premio di Thailandia , diciassettesima prova del Mondiale di MotoGp . L'australiano disputa un'ottima gara, ma deve arrendersi al portoghese Oliveira. Ciononostante, è comunque molto soddisfatto, come detto nell’intervista di fine gara: “Complimenti a Miguel per l’ottima gara. Io ho spinto fino all’ultimo senza mai mollare e sono contento del mio risultato. Questo secondo posto me lo tengo stretto”.

Le parole di Miller

Jack ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport, svelando un aneddoto relativo al compagno di squadra Bagnaia: “Prima della gara ho parlato con Pecco. Gli ho detto che poteva girare anche in queste condizioni e di non pensare alla classifica, ma solo di concentrarsi sulla guida e pensare a cosa sappiamo fare. Ha fatto un lavoro fantastico”. Analizzando la gara, Miller ha poi concluso: “Ho cercato di dare il massimo per stare dietro Oliveira, ma non è facile in queste condizioni dove non sai dove è bagnato o asciutto. Lui è stato bravissimo".