MotoGp, Oliveira: "Sul bagnato sono veloce, è andata bene"

BURIRAM – Il vincitore del Gp di Thailandia , diciassettesima tappa del Mondiale di MotoGp , è Miguel Oliveira. Prestazione maiuscola da parte del portoghese, che porta la Ktm sul gradino più alto del podio e lo fa disputando una gara fantastica, caratterizzata da sorpassi ma anche da denti stretti per difendersi dagli attacchi di un minaccioso Miller. Oliveira non ha però sbagliato nulla ed ha meritatamente conquistato la vittoria.

Le parole di Oliveira

Intervenuto al termine della gara, Miguel ha svelato le sue sensazioni e condiviso il suo entusiasmo per la vittoria: “Oggi ero tranquillo. Non mi gioco più nulla nel campionato perciò avevo la mente libera, dovevo solo divertirmi. E’ stata una gara molto lunga. Non sono le nostre condizioni preferite per vincere, ma è andata molto bene. Sul bagnato sono molto veloce, ho provato ad evitare errori e rimanere con i piedi per terra. Non appena ho scoperto che ci sarebbe stata la pioggia ho ripensato alle mie gare qui".