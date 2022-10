MotoGp, Marquez sorride: "Contento di questo weekend"

BURIRAM – Quinto posto per Marc Marquez nel Gp di Thailandia, diciassettesima tappa del Mondiale di MotoGp. Dopo il quarto posto in Giappone, il podio è sfumato nuovamente per lo spagnolo, che può però sorridere visto che anche sul circuito di Buriram se l’è cavata egregiamente. Tolti Miller ed Oliveira, imprendibili, il ‘Cabroncito’ se l’è giocata a lungo con Bagnaia e Zarco, salvo poi arrendersi ed accontentarsi della quinta casella. Si tratta però di un risultato positivo che lascia ben sperare per il futuro.